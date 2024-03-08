Ученый назвал год появления искусственного сверхинтеллекта, который будет почти как человеческий 8.03.2024, 9:36

Уже скоро.

Американский ученый-компьютерщик и главный научный сотрудник компании Aidyia Holdings Бен Герцель заявил, что такой же умный, как человеческий, искусственный интеллект может появиться уже в ближайшие три года.

Герцель выступил на Beneficial AGI Summit 2024, где отметил, что исследования в сфере ИИ вступили в период очень быстрого роста. По словам ученого, общий искусственный интеллект (AGI), при котором ИИ становится таким же умным, как человек, в нескольких областях, уже в пределах досягаемости.

Исследователь заявил, что такой агент AGI появится в 2029 или 2030 году. Однако есть вероятность, что человечество создаст его уже в 2027 году.

В качестве аргументов Герцель назвал, во-первых, предсказательные модели из книг известного футуролога Рэя Курцвейла — «Сингулярность уже близко» (2005) и «Сингулярность еще ближе» (2024). Согласно информации в них, универсальный ИИ человечество создаст в 2029 году. Второй аргумент — эволюция больших языковых моделей.

Третий вывел сам ученый: инфраструктура, которую он назвал OpenCog Hyperion, позволяет соединять имеющиеся и новые парадигмы ИИ в одну структуру. В результате можно получить распределенную сеть систем ИИ, которые представят различные элементы восприятия человека, от создания контента до логического рассуждения.

Если агент AGI сможет переписывать собственный код, то очень быстро превратится в искусственный сверхинтеллект (ASI, artificial super intelligence), добавил Герцель. По его словам, такой ИИ будет иметь когнитивную и вычислительную мощь всей человеческой цивилизации.

Однако пока системы искусственного интеллекта способнее людей в одной сфере, но не могут превзойти в целом. К примеру, языковая модель ChatGPT с трудом может рассуждать, как человек.