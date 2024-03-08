Лучший белорусский хоккеист впервые в карьере набрал четыре очка в матче НХЛ 8.03.2024, 9:41

Егор Шарангович установил рекорд в матче против «Тампы».

Нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович провел фееричный матч в Национальной хоккейной лиге. Сильнейший белорусский игрок прямо сейчас впервые в карьере набрал четыре очка в одной игре.

«Калгари Флэймз» победил «Тампу» — 6:3. Беларус Егор Шарангович провел на льду 18 минут 11 секунд, и за это время забросил за две шайбы и сделал две голевые передачи. Естественно, нападающего признали первой звездой игры.

При счете 1:1 Шарангович отметился дублем во втором периоде. Вначале в контратаке Егор открылся на дальней штанге и замкнул передачу партнера, а затем поразил цель мощным броском без обработки шайбы — ван-таймером.

В этом сезоне у Шаранговича 45 (25+20) очков в 62 матчах. До своего рекорда в НХЛ по очкам Егору остался мизер. В сезоне-2021/22 в составе «Нью-Джерси Дэвилз» он набрал 46 (24+22) результативных баллов в 76 поединках.

«Калгари» занимает 9-е место в Западной конференции. В 62 матчах у канадского клуба 67 очков. Отставание от зоны плей-офф — шесть пунктов. Всего в регулярном чемпионате НХЛ команды проведут по 82 матча.