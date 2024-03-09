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Какой район Минска самый криминальный?

  • 9.03.2024, 11:45
  • 1,042
Какой район Минска самый криминальный?

Опрос жителей и комментарии в сети.

В Минске провели опрос о самых криминальных районах города. Результаты показали, что у минчан нет единого мнения на этот счет, отмечает телеграм-канал «Хартия-97%».

Некоторые из самых часто упоминаемых районов - Шабаны, Автозавод, Институт Культуры, Серова и Фрунзенский.

Однако, в интернете многие высказали свое несогласие с опросом и утверждали, что самая опасная преступная группировка в Беларуси находится не в каком-то районе, а во дворце самозванца Лукашенко.

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