Какой район Минска самый криминальный? 9.03.2024, 11:45

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Опрос жителей и комментарии в сети.

В Минске провели опрос о самых криминальных районах города. Результаты показали, что у минчан нет единого мнения на этот счет, отмечает телеграм-канал «Хартия-97%».

Некоторые из самых часто упоминаемых районов - Шабаны, Автозавод, Институт Культуры, Серова и Фрунзенский.

Однако, в интернете многие высказали свое несогласие с опросом и утверждали, что самая опасная преступная группировка в Беларуси находится не в каком-то районе, а во дворце самозванца Лукашенко.