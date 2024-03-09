106 лет назад была провозглашена Белорусская Народная Республика 16 9.03.2024, 16:05

Исполнительный комитет Рады Всебелорусского съезда принял Вторую уставную грамоту.

9 марта 1918 года Исполнительный комитет Рады Всебелорусского съезда принял Вторую уставную грамоту, в которой провозглашалось о создании Белорусской Народной Республики – национального государства, объединяющего все земли, где «белорусский этнос имеет численное превосходство».

Текст грамоты состоял из восьми пунктов. Временно законодательную власть в БНР брала на себя Рада Всебелорусского съезда.

Провозглашались права и вольности граждан и народов Беларуси: свобода слова, печати, собраний. Была отменена частная собственность на землю, установлено продолжительность рабочего дня 8 часов.

18 марта Рада Всебелорусского съезда была переименована в Раду БНР, которая 25 марта объявила Третью уставную грамоту, провозглашавшей независимость БНР.