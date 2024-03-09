закрыть
9 марта 2024, суббота, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

106 лет назад была провозглашена Белорусская Народная Республика

16
  • 9.03.2024, 16:05
106 лет назад была провозглашена Белорусская Народная Республика

Исполнительный комитет Рады Всебелорусского съезда принял Вторую уставную грамоту.

9 марта 1918 года Исполнительный комитет Рады Всебелорусского съезда принял Вторую уставную грамоту, в которой провозглашалось о создании Белорусской Народной Республики – национального государства, объединяющего все земли, где «белорусский этнос имеет численное превосходство».

Текст грамоты состоял из восьми пунктов. Временно законодательную власть в БНР брала на себя Рада Всебелорусского съезда.

Провозглашались права и вольности граждан и народов Беларуси: свобода слова, печати, собраний. Была отменена частная собственность на землю, установлено продолжительность рабочего дня 8 часов.

18 марта Рада Всебелорусского съезда была переименована в Раду БНР, которая 25 марта объявила Третью уставную грамоту, провозглашавшей независимость БНР.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин