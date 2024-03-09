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«Визита к невропатологу нужно ждать целый месяц»

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  • 9.03.2024, 18:14
  • 1,782
«Визита к невропатологу нужно ждать целый месяц»
Фото: sun-energetik.ru

Как белорус попытался записаться к врачу.

В редакцию сайта Charter97.org написал житель Витебска. Он рассказал, что страдает болями в спине, а в поликлинике ему выдали талон на посещение невропатолога через месяц. Уже традиционно посоветовали воспользоваться платной медициной.

«Пропаганда лукашистов трубит о «лучшей в мире» бесплатной медицине. Но я, исправно платящий налоги, этого не ощущаю. Мои знакомые подтверждают, что сами регулярно сталкиваются с подобными ситуациями и это приводит их в отчаянье», - возмущается витебчанин.

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