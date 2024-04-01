Курсы валют: белорусов ждет «веселая неделя» 1.04.2024, 8:51

2,940

Доллар, судя по всему, продолжит расти.

Эта неделя будет богата на экономические новости, которые также могут оказать давление на российский финансовый рынок, следовательно, и на белорусскую валюту, пишет myfin.by.

Во вторник и среду выходят данные по инфляции в зоне Евро и Германии, как основного локомотива европейской экономики. В среду и пятницу – очередные NFP с американского рынка. Прогнозы по отчетам самые противоречивые, поэтому предстоящая неделя может стать веселой. И не только потому, что она начинается 1 апреля.

С учетом сказанного, на белорусском валютном рынке можно ожидать умеренного роста курса доллара до USD/BYN 3,2600 – 3,2650. Российский рубль остается около текущих значений.