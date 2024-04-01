В Беларуси резко вырастет количество «тунеядцев» 1.04.2024, 8:16

3,734

Расширен список тех, кто попадет в эту категорию.

Согласно постановлению Совмина, теперь база незанятого в экономике населения будет обновляться не каждые три месяца, а ежемесячно, пишет «Белорусы и рынок».

В нее также попадают, по этому документу, женщины, воспитывающих ребенка в возрасте до 7 лет или троих и более несовершеннолетних детей, и не проживающих фактически в Беларуси, «за исключением случаев выезда за границу на лечение и (или) оздоровление».

К «тунеядцам» отнесены и не проживающие в Беларуси матери (мачехи) или отцы (отчимы), усыновители (удочерители), опекуны (попечители), а также те, кто воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

В базу будет включаться ипэшники, если они не платят «налоги с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, подоходный налог с физических лиц и (или) единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц». Есть, правда, исключение — освобождение от уплаты таких налогов в соответствии с законодательными актами.

Для тех, кто получает доходы от сдачи внаем (аренду) жилых и нежилых помещений и машино-мест, должен уплачивать подоходный налог в фиксированной сумме.

В «черный список» могут попасть огородники, занимающиеся растениеводством/животноводством за чертой Минска и областных центров и зарегистрированные по месту жительства. Им нельзя уезжать из Беларуси более чем на 30 дней в течение квартала.

Согласно постановлению, при составлении базы данных трудоспособных лиц, не занятых в экономике, учитывается информация, полученная от российской стороны.