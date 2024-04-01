Резиденцию премьера Ливии обстреляли из гранатометов 1.04.2024, 8:37

Абдель Хамида Дбейбы

Стало известно о деталях атаки.

Резиденция главы Правительства национального единства Ливии Абдель Хамида Дбейбы подверглась нападению. Ее обстреляли из гранатометов, сообщил источник Reuters среди министров. Никто не пострадал.

Неназванный министр рассказал агентству, что нападение нанесло некоторый ущерб. Более подробную информацию он не раскрыл.

Два очевидца рассказали Reuters, что слышали мощные взрывы возле моря в элитном районе Триполи, где находится резиденция главы правительства. Один человек рассказал, что после звуков взрывов возле района работали силы безопасности. Не уточняется, находился ли премьер в резиденции во время обстрела и кто мог совершить нападение.

Правительство национального единства во главе с господином Дбейбой приступило к работе весной 2021 года. Оно было призвано положить конец расколу страны между Востоком и Западом. Однако парламент на востоке страны перестал признавать его легитимность в конце 2021 года после неудачной попытки провести национальные выборы.