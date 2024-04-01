Названы недооцененные продукты самой полезной диеты 1.04.2024, 10:02

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Средиземноморская диета приобрела огромную популярность за последние десятилетия.

Средиземноморская диета полезна не только традиционным для нее обилием растительных масел и овощей, но и использованием особых трав, а также способов приготовления пищи. Недооцененные факторы этого рациона исследовали авторы статьи в Journal of Translational Medicine.

Средиземноморская диета приобрела огромную популярность за последние десятилетия благодаря научно доказанной эффективности профилактики диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Однако при изучении соблюдения этой диеты остался неизученным широкий спектр диетических факторов. Исследования в первую очередь были сосредоточены на потреблении фруктов и овощей, оливкового масла и круп.

Яйца обычно воспринимаются как основной источник холестерина и фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. На самом деле яйца — недорогой и питательный источник белков, витаминов и минералов, который является частью средиземноморской диеты. Поэтому большинству людей стоит включить их в свой рацион.

Молоко и продукты из него (масло, йогурт, творог) были частью типичного рациона питания жителей средиземноморских регионов на протяжении как минимум 9000 лет. Они незначительно повышают уровень «плохого» холестерина ЛПНП, однако также увеличивают содержание «хорошего» холестерина ЛПВП и улучшают здоровье кишечных микробов.

Травы и специи, миндаль, грецкие орехи и фисташки, а также семена сосны, льна, тыквы и подсолнечника — также типичные для средиземноморского рациона продукты. Они богаты веществами, полезными для сердца, сосудов, кишечника, мозга. Однако большинство исследований не учитывали их потребление.

Наконец, умеренное потребление вина является неотъемлемой частью традиционной средиземноморской диеты. Однако современные диетические рекомендации советуют исключить алкоголь из рациона из-за его канцерогенного воздействия на здоровье. Многие наблюдательные исследования показывают, что умеренное употребление алкоголя может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако его влияние на риск рака молочной железы, печени и толстой кишки остается неясным, поэтому авторы обзора призвали к дальнейшим исследованиям.