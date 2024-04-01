«Нашли лучшее время для покупки валюты» 1 1.04.2024, 10:14

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Белорусская пара решила вести очень подробный бюджет, чтобы купить квартиру.

Белоруска рассказала, как вместе с парнем стала вести подробный бюджет, чтобы в перспективе купить собственную квартиру. Историю Влады (имя изменено) с множеством лайфхаков опубликовал Onliner.

— Начали мы с простого: сохраняли все наши чеки из магазинов и вели учет расходов в гугл-таблицах, отмечая, что и по какой цене было куплено, — рассказывает Влада. — Определили категории трат — обязательные, такие как аренда, коммунальные, продукты, и те категории, от которых можно отказаться, например походы в кафе, бары, заказ доставки еды, поездки на такси. В результате наша таблица расширилась: появились подкатегории расходов — не просто продукты, а более детальные данные, такие как еда вне дома, сладости, чипсы, чтобы потом на основе собранных данных регулировать (что-то исключать) и планировать дальнейшие расходы.

По словам девушки, пара поставила цель сократить расходы на алкоголь и еду вне дома (пиццу, шаурму и прочее). Категории с наибольшими расходами в таблице ниже отмечены красным, со средним уровнем расходов — желтым, а с расходами ниже среднего — зеленым. Постепенно таблица превратилась в инструмент финансового планирования с аналитикой за несколько лет.

Влада говорит, что первоочередной целью учета было дисциплинировать расходы. Для этого они с парнем стали активнее пользоваться картами с кешбэком — например, «Белгазпромбанка» и «СтатусБанка». За пять лет пара сэкономила 740 рублей. В эту сумму вошли скидки, полученные в магазинах, и кешбэки по картам.

Также они начали активно пользоваться магазинами Unistore, где цены падают при покупке нескольких товаров, и отслеживать распродажи кормов на сайтах зоотоваров, чтобы сэкономить на питании для домашних котов.

«Мы сократили расходы на кафе, научились точно планировать бюджет, отказались от спонтанных эмоциональных покупок», — признается Влада.

Важным шагом девушка считает переезд в квартиру с более низкой арендной платой. Пожертвовав некоторым комфортом, за два года пара накопила 50% суммы для покупки квартиры. А на вторую половину взяли кредит.

Во время покупки квартиры Влада с парнем тщательно следили за курсами валют. В частности, они заметили, что лучшие курсы продажи валюты чаще всего бывают в четверг около 9 утра.

Что касается выбора кредита, то девушка рекомендует уделять особое внимание «маркетинговым уловкам банков»: «Например, кредит под 9% может казаться выгодным, но часто это условие действует только на первый год, после чего процентная ставка может возрасти до 15−16%. Анализ суммы переплаты по таким условиям заставляет задуматься о целесообразности кредита в принципе. Мы также используем валютные и рублевые вклады для диверсификации наших сбережений».

— Наш совет: начинайте с мелочей. Ведите учет расходов (не обязательно так детально, как мы), пользуйтесь кешбэками, участвуйте в акциях. Всегда внимательно читайте и анализируйте предложения, чтобы избежать маркетинговых уловок.

Мы чувствуем уверенность благодаря тщательному контролю за расходами и их соотношению с доходами. Имея четкое представление о своих базовых (плюс-минус неизменных обязательных) расходах и о расходах на всякие «хочу», можно эффективно реализовывать даже казавшиеся изначально недостижимыми цели, — рекомендует Влада.