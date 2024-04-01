Эксперт: Некоторые сектора белорусской экономики потеряли тысячи работников 1.04.2024, 12:10

1,400

Дефицит рабочих рук уже дает о себе знать.

Увеличение количества занятых за один месяц не означает, что отрицательная тенденция на рынке труда переломлена, заявила «Позірку» эксперт исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина, комментируя последние данные Белстата.

В феврале 2024 года в белорусской экономике было занято 4 млн 132,9 тыс. человек — на 0,09% больше (+3,8 тыс.), чем в январе, и на 39,5 тыс. меньше, чем в феврале 2023-го (-0,95%).

Сезонные всплески не спасают ситуацию

Как отметила Лузгина, если проанализировать данные Белстата о занятости населения за 2023-й в сравнении с 2022 годом, то можно заметить, что все показатели в годовом выражении снизились.

«Какие-то факторы, скорее всего сезонного характера, повышали занятость в марте и августе 2023 года по отношению к предыдущему месяцу, но это не являлось долговременным трендом», — сказала эксперт. По ее словам, наблюдалось «проседание» рабочей силы в большинстве секторов экономики. В частности, «ощутимое снижение было зафиксировано в строительстве, транспортной отрасли, оптовой торговле, сфере информации и связи», сокращение работников «составляло не сотни, а тысячи».

Например, в сфере транспорта и логистики количество работников уменьшилось с 281,9 до 274,4 тыс., сельском хозяйстве — с 362 до 350,1 тыс., строительстве — с 253,9 до 245,5 тыс., оптовой и розничной торговле — с 600,6 до 593,3 тыс., общественном питании — с 72,8 до 69,5 тыс., сфере информации и связи — со 137,9 до 122,7 тыс., в образовании — с 436,8 до 431,7 тыс.

При этом, подчеркнула представитель BEROC, необходимо учитывать специфику той или иной отрасли: снижение количества занятых не всегда означает возникновение их нехватки. «Возьмем, к примеру, IT-сферу. Здесь не то чтобы не хватало работников. Просто отрасль по году показала спад. Такая же ситуация была в области транспорта», — пояснила эксперт.

Обязательное распределение будет влиять на рынок труда

На совещании у Александра Лукашенко 21 сентября 2023 года министр образования Андрей Иванец анонсировал изменения в Кодекс об образовании: для выпускников вузов, которые учились платно, планировалось ввести отработку по распределению, а для выпускников бюджетных отделений — увеличить ее срок. Лукашенко заявил, что отработки в течение двух лет недостаточно, ее необходимо увеличить до пяти и даже семи лет: «Что такое два года? Это, считайте, мы его обучали в вузе и еще через наставничество… Обучаем два года на работе. Я считаю, что здесь должны действовать запретительные меры, как бы это ни было непопулярно. Ну хотя бы полузапретительные, допустим, пять лет. Правильно, целевики — пять лет. Может быть, ориентировать аккуратно до семи лет. В противном случае не ходи в целевики».

Однако через полгода, на пресс-конференции 28 марта, министр образования сообщил, что изменений в системе распределения не будет.

Тем не менее сохранение статус-кво, по мнению Лузгиной, тоже будет влиять на рынок труда: «Мне кажется, что молодые люди, видя эту систему отработки, будут выбирать для получения образования вузы близлежащих стран, где им не грозит распределение. А тем более когда молодым ребятам еще и армия светит. Разумеется, для них лучше будет получить образование не в Беларуси. И, разумеется, хорошую, высокооплачиваемую работу».

Как считает эксперт, жесткие административные методы властей не сработают, наоборот, они «пугают молодых людей», которые «начинают просчитывать риски и делают выводы». «Все должно регулироваться рынком: надо создавать условия, чтобы молодые специалисты с удовольствием приезжали и оставались «на местах», а не при первой же возможности пытались сбежать», — подчеркнула эксперт.

Повышение пенсий под угрозой

Человеческий ресурс — неотъемлемая часть экономического процесса, а Беларусь теряет рабочую силу не первый год, отметила Лузгина. «Если этого ресурса становится меньше, если он в дефиците, как в Беларуси, то возникают проблемы и в сфере производства, и в сфере услуг. В результате это ограничивает возможности роста того же ВВП», — констатировала эксперт.

Она привела официальную статистику, согласно которой на конец 2021 года было 92 тыс. вакансий на рынке труда, 2022-го — 95 тыс., 2023-го — почти 135 тыс.

По словам Лузгиной, не следует забывать, что сегодняшние работники обеспечивают пенсионеров. «Если работников становится меньше, снижается объем отчислений в ФСЗН, который и так дефицитный. Сейчас государство перераспределяет ресурсы и закрывает этот минус. Если проблема сохранится, это значительно уменьшит возможности повышения пенсий в номинальном выражении и сохранения их соотношения к средней заработной плате на уровне 40%», — сказала эксперт.

Один район — один проект — одна головная боль?

В мае 2022 года Лукашенко заявил, что каждому району страны «нужен один нормальный проект в год». «Большой, малый, но чтобы люди видели какое-то движение и получили рабочие места», — потребовал он. Год спустя стало известно, что в рамках этого поручения подготовлено 129 проектов (вероятно, по числу административных единиц — 118 районов, 10 городов областного подчинения и столица).

По информации Минэкономики, в 2023 году «завершена реализация 19 проектов, в том числе один введен досрочно, создано 1.118 рабочих мест». Таким образом, выполнено 15% проектов упомянутой государственной инициативы.

В большей степени ее реализация «осуществляется административными методами», делится наблюдениями Лузгина. «Конечно, нельзя говорить, что дефицит рабочей силы существует в абсолютно всех регионах страны. Есть, разумеется, районы, где люди в силу различных причин действительно не могут найти работу. И где-то создание нового предприятия может дать толчок развитию, но это должно делаться не сверху вниз, а наоборот. Не для галочки, а с точки зрения рациональности», — подчеркнула эксперт.

Отток кадров из некоторых районов она объясняет отсутствием соответствующей инфраструктуры: «Люди, особенно молодые, уезжают из поселков и деревень в города, потому что там комфортнее жить, есть возможность получать более высокую зарплату».

При этом для многих наиболее привлекательным местом для работы и жизни остается Минск, где «возможности выше, чем даже в областных центрах», констатировала Лузгина.