В Харькове разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура 5 1.04.2024, 12:55

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Cитуация для энергетической отрасли очень тяжелая.

В Харькове уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, заявил мэр украинского города Игорь Терехов.

«Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита», — сказал он Liga.net.

По его словам, Россия хочет запугать, но это невозможно.

«За два года мы видели разные уровни угроз, начиная с ДРГ в самом Харькове. Были времена, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 000», — сказал он.

Терехов заявил, что ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая, однако никто не опускает руки.

«У нас круглосуточно работают пункты несокрушимости. За два дня последнего блэкаута после обстрелов туда пришли 28 000 харьковчан. В школах бесплатно кормят людей. За год выдали 10 миллионов порций еды. Мы переживали и более сложные времена — переживем и эти», — сказал он.