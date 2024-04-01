Белорус попытался в Москве найти чистую машину 1.04.2024, 13:53

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Ролик собрал более миллиона просмотров и сотни комментариев.

Белорус в тиктоке под ником potternov попытался найти на дорогах Москвы не заляпанную грязью машину. Вот что у него получилось.

На одном видео автору совсем не пришлось увидеть чистое авто, пишет nashaniva.com. «В Москве на таких грязных машинах ездят! В Минске таких так часто не увидишь. Или это культура такая, или общая договоренность — не знаю. Едет и вообще нет номера по факту», — говорит он.

А уже на втором видео ему удалось увидеть чистое авто.

«Я нашел чистую машину, смотрите, спереди едет!» — говорит автор видео.

Единственным чистым авто среди соседних оказался автомобиль с могилевскими номерами.

Это видео посмотрели более миллиона раз, пользователи оставили сотни комментариев.

«Все дело в камерах. В Беларуси мало камер за нарушение ПДД, в России — на каждом столбе, и не моют машины, чтобы не читался номер».

«Я из Минска, и у нас на парковке издалека можно понять, где стоит машина на российских номерах — обычно они занимают места для инвалидов».

«У меня племянник питерский, когда приезжает в Минск — он в шоке, когда ему полосу уступают)) Говорит — забыл, какое это крутое ощущение!»

«У нас мужики лучше ухаживают за своими машинами, чем за собой».

«Я помню в детстве, перед поездкой в Минск, папа обязательно мыл машину, так как в столицу едем», — делятся пользователи.