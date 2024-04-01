Цены на золото установили новый исторический рекорд 1.04.2024, 14:11

Аналитики объяснили, почему взлетел курс.

Стоимость золота обновила свой рекорд – курс драгоценного металла превысил $2265 за тройскую унцию (28,35 г). И финансисты прогнозируют, что это не последний ценовой рекорд в этом году.

Как сообщает Bloomberg, 1 апреля цена золота достигла $2265,73 – это на 1,6% выше показателя закрытия на прошлой неделе, когда уже было установлено несколько ценовых пиков. В целом с середины февраля стоимость золотых слитков выросла примерно на 14%.

Движения котировок можно объяснить ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США после того, как в последнем отчете стало известно о снижении показателя базовой инфляции в феврале.

Также золото дорожает благодаря другим факторам, в частности из-за войны в Украине, а также напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, на это влияет перспектива смягчения монетарной политики ведущими центральными банками и активная закупка слитков центральными банками (особенно китайскими).

Финансовые аналитики прогнозируют дальнейший рост стоимости золота. К примеру, в марте в JPMorgan Chase назвали этот металл своим выбором №1 на сырьевых рынках и заявили, что его цена может достичь $2500 за унцию. У Goldman Sach озвучили более сдержанный прогноз – и заявили, что после снижения процентных ставок у золота есть потенциал вырасти до $2300.

Впрочем, инвесторы все еще прохладно относятся к золоту на сырьевых биржевых фондах. Согласно данным Bloomberg, в первом квартале 2024 года мировые запасы «золотых» ETF сократились более чем на 100 тонн, и в середине марта этот показатель достиг самого низкого своего уровня с 2019 года.