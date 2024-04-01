На Беларусь надвигаются атлантические циклоны 1.04.2024, 14:18

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Прогноз погоды на первую неделю апреля.

Смена весенних месяцев будет аномально теплой. Однако в первую неделю апреля атлантические циклоны лишат погоду стабильности. В большинстве дней они будут водить погодный хоровод, формируя неустойчивую погоду. Более подробно о погоде на следующей неделе в эфире ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели с запада Европы в Беларусь придут атмосферные фронты и влажные воздушные массы, которые принесут с собой увеличение облачности. В понедельник местами, во вторник ночью по западу, днем повсеместно ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность до 90%. Ветер западной четверти, умеренный. Ночью от +7°С до +13°С. Днем в понедельник от +18°С до +21°С. Во вторник похолодает – столбики термометров опустятся до +11°С… +15°С.

Холодная погода сохранится и в середине недели.

«За погоду в стране станет отвечать атмосферный фронт, который начнет вытеснять теплый воздух и откроет путь более прохладным воздушным массам с северо-запада Европы. В большинстве районов дожди. Влажность до 70%. Ветер южных направлений, слабый. Ночью в среду от +2°С по северо-западу до +7°С по юго-востоку, днем от +9°С до +12°С», – рассказал Рябов.

По его словам, в начале второй половины недели погодные условия начнут определять очередные атмосферные фронты с запада Европы. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, возможны небольшие осадки. В утренние часы слабый туман, видимость до километра. Влажность до 90%. Ветер переменных направлений, умеренный. Ночью – от -2°С до +2°С. Днем в четверг ожидается от +11°С до +15°С, в пятницу – от +5°С до +8°С.

«В первые выходные апреля – переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, видимость до 500 метров. Ветер южный, умеренный. Влажность до 70%. Ночью от +1°С до +7°С, в середине дня в субботу – от +2°С в Витебске до +20°С в Бресте, в воскресенье – от +9°С по северу до +21°С по югу», – подытожил Дмитрий Рябов.