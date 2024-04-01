Лукашенко подписал закон, запрещающий приходить с собаками на катки и стадионы 3 1.04.2024, 18:05

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Сам диктатор не единожды ходил в такие заведения со своим шпицем.

1 апреля Александр Лукашенко подписал закон «Об ответственном обращении с животными», пишет его пресс-служба.

Сообщается, что документ направлен на защиту животных от жестокого обращения, а также на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с животными.

В законе предусматриваются общие правила обращения с животными (животными-компаньонами, лабораторными, служебными животными и животными, используемыми в культурной деятельности и спорте). Правительству предоставляются полномочия по определению перечня животных-компаньонов, подлежащих регистрации, и порядка их содержания в домашних условиях. Для содержания опасных собак закрепляются повышенные требования (владельцы таких собак будут обязаны пройти специальные курсы и получить удостоверение). Животных запрещается продавать несовершеннолетним. На питомники налагается обязанность чипировать реализуемый приплод (собак, кошек). Для владельцев животных-компаньонов вводится право чипирования питомцев.

Также в законе прописаны требования по созданию и деятельности пунктов временного содержания, приютов и гостиниц для животных. В частности, их запрещено размещать в жилых домах.

Одним из интересных моментов закона является запрет на посещение с животными-компаньонами (кроме собак-поводырей) продовольственных магазинов, организаций здравоохранения и образования, объектов культурной инфраструктуры, физкультурно-спортивных сооружений. Как известно, сам Лукашенко не единожды ходил в такие заведения со своим шпицем Умкой.

Основные положения закона вступят в силу с 1 января 2025 года.