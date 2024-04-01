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Жильцы могилевской новостройки придумали простой способ защитить лифт от царапин

  • 1.04.2024, 18:48
  • 2,374
Жильцы могилевской новостройки придумали простой способ защитить лифт от царапин

Видеофакт.

Жильцы одной из новостроек Могилева решили защитить кабину лифта от царапин, которые там оставляют габаритные предметы, и сделали чехол. Получилось примерно так же, как на телефон, только чехол — из древесной плиты. Вдобавок он пахнет смолой, пишет Mogilev.in.

Защиту жильцы подъезда заказали после того, как дом был сдан. Обычно в новостройках квартиры покупают без чистовой отделки. После сдачи дома в эксплуатацию начинаются ремонты. Плитку, цемент, мебель и все другое новоселы в промышленных масштабах доставляют в квартиры на лифтах, которые частенько к первому году жизни выглядят потрепанными.

Чтобы этого избежать, жильцы изготовили чехол из стружечной плиты, вырезав в нем окошки для кнопок, динамика и поручня. Получился «деревянный» лифт, который пахнет смолой.

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