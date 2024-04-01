Закон о кредитных историях изменили в Беларуси 1.04.2024, 19:11

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В закон «О кредитных историях» внесены изменения, соответствующий указ подписал 1 апреля Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе диктатора.

Отмечается, что документ предусматривает расширение источников формирования кредитных историй за счет юрлиц, которые реализуют товары, работы и услуги на условиях отсрочки или рассрочки оплаты. Физлица получили возможность запрета на предоставление кредитного отчета. Чтобы исключить риски злоупотребления сведениями, которые содержаться в кредитных отчетах, вводится исключительно целевое использование таких отчетов.

Сказано, что положения закона направлены на повышение уровня защищенности субъектов кредитной истории от мошеннических действий. Также закон позволяет предотвратить недобросовестное использование кредитных отчетов пользователями кредитных историй.