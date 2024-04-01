Южнокорейские ученые изобрели электронный мозг 1.04.2024, 19:14

Как у человека, только в 10 тысяч раз быстрее.

Исследователи из DGIST разработали полупроводниковую технологию искусственного интеллекта нового поколения, которая имитирует работу человеческого мозга.

Команда под руководством профессора Квон Хек Джуна создала нейроморфное устройство, способное хранить несколько уровней данных аналогично нейронам, передает «Новое время».

Традиционные вычислительные устройства имеют недостатки в скорости и энергоэффективности. В поисках решения этой проблемы исследователи разработали синаптические полевые транзисторы, используя оксид гафния и дисульфид олова.

Это позволило создать устройство, которое работает в 10 000 раз быстрее синапсов человека и потребляет очень мало энергии.

Профессор Квон отметил, что их исследование является важным шагом к созданию вычислительной архитектуры следующего поколения.

Он выразил уверенность, что данная инновация найдет применение в различных областях, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением.

Исследование было опубликовано в журнале Advanced Science. Оно обещает принести значительный вклад в развитие технологий искусственного интеллекта и нейроморфных систем.