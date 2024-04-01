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На выезд в Польшу вновь выстроилась длинная очередь из легковушек

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  • 1.04.2024, 19:37
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На выезд в Польшу вновь выстроилась длинная очередь из легковушек

Выезда ожидают 300 авто.

В пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе собралась длинная очередь из легковушек. Об этом свидетельствуют сообщения в приграничных чатах и данные мониторинга Госпогранкомитета.

По сведениям ГПК на 18.00 1 апреля, выезда из Беларуси в Польшу ожидают 300 легковых автомобилей и два автобуса. В чатах о пересечении границы пользователи пишут, что длинная очередь в пункте пропуска «Брест» наблюдается с утра понедельника.

«Целый день огромная очередь в РП. Пускают крайне медленно», — написала одна из участниц общения, которая стала в очередь в 9.00 и к 18.43 так и не пересекла границу.

На литовском направлении простаивает 140 легковушек: по 70 в «Беняконях» и «Каменном Логе».

Движение в Латвию через «Григоровщину» для легковушек свободное.

У грузовиков обстановка по-прежнему тяжелая. Выезда из Беларуси в страны ЕС ожидают почти 3 тысячи фур: 1020 — «Бенякони», 950 — «Каменный Лог», 850 — «Григоровщина» и 100 «Козловичи» (Польша).

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