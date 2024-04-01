Самое большое стадо оленей в Беларуси засняли во время перехода дороги 1 1.04.2024, 19:56

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Видеофакт.

Читательница «АвтоГродно» делится видео, которое она засняла на дороге между Гродно и Озерами. Прямо перед ней проезжую часть пересекло стадо оленей.

– Я знала, что возле Стриевки живет большая популяция оленей, но еще ни разу их не встречала. На выходных, наконец-то, увидела, – говорит девушка.

– Если хотите тоже встретить оленей, поезжайте по дороге «Гродно — Озеры» около 5-6 утра. Но будьте осторожны, они могут выбежать неожиданно. Не зря на этом участке Р-145 столько предупреждающих знаков, – пишет девушка.