Белорусов предупреждают о возможной девальвации 1.04.2024, 20:40

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На сколько нацвалюта обесценилась к доллару с начала года.

Белорусский рубль за первый квартал этого года подешевел на 2,28% по отношению к доллару. Это третий показатель среди стран бывшего СССР, отмечает «Позірк». Ранее и эксперты, и Нацбанк заявляли, что в Беларуси есть риск девальвации нацвалюты.

На 31 марта курс доллара по Нацбанку составил 3,2498 рубля. Это на 2,28% больше, чем на 31 декабря прошлого года. Это третий показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2023 года и 31 марта 2024-го.

В лидерах по итогам первого квартала оказались Украина — на 3,26% (с 37,9824 до 39,2214 гривны) и Россия — на 2,99% (с 89,6883 до 92,3660 рубля). Третье место с Беларусью разделил Узбекистан, где доллар подорожал также на 2,28% (с 12 338,77 до 12 620,09 сума).

Далее идут Латвия, Литва и Эстония — 2,21% (с 0,905 до 0,925 евро), Молдова — 1,37% (с 17,4062 до 17,6449 лея), Кыргызстан — 0,43% (с 89,0853 до 89,4708 сома), Грузия — на 0,22% (с 2,6894 до 2,6953 лари).

Американская валюта подешевела в Таджикистане — на 0,05% (с 10,9571 до 10,9511 сомони), Казахстане — на 1,71% (с 454,56 до 446,78 тенге) и Армении — на 2,84% (с 404,79 до 404,16 драма). В Азербайджане официальный курс американской валюты не меняется с 7 марта 2018 года (1,7 маната), в Туркменистане — с 1 января 2015-го (3,5 маната).

Что прогнозируют банки и аналитики по курсу рубля к доллару на 2024 год

Напомним, по прогнозу некоторых белорусских банков, нацвалюта в 2024 году может ослабнуть до 10% к нынешним значениям.

Аналитики BEROC также ожидают, что даже при отсутствии шоков белорусский рубль будет ослабевать к корзине валют — по итогам года снизится на 8−9%. По их прогнозу, при нахождении курса доллара к российскому рублю вблизи 95−100 российских рублей за доллар курс доллара к белорусскому рублю составит 3,44 белорусского рубля за доллар в среднем за 2024 год (за нынешний — 3,02 рубля). В таком случае 100 российских рублей будут стоить 3,54 белорусского рубля.

В Нацбанке ранее заявили, что видят девальвационные и инфляционные риски, которые связаны в том числе с тем, что в экономике растет общая сумма «лишних» средств. Это вызвано среди прочего тем, что население и бизнес активно набирают кредиты.