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На Беларусь со стороны РФ надвигается лесной пожар

  • 1.04.2024, 22:03
На Беларусь со стороны РФ надвигается лесной пожар

Сообщается, что под угрозой оказалось Паньковское лесничество Костюковичского лесхоза.

В России на границе с Беларусью горит лес, и лесной пожар может перекинуться на территорию нашей страны, предупреждает пресс-служба Минлесхоза.

Сообщается, что под угрозой оказалось Паньковское лесничество Костюковичского лесхоза. До белорусской границы от места пожара около 1 километра.

В целом же меры предосторожности принимают сотрудники сразу нескольких лесхозов Могилёвской области.

Гослесозащита Костюковичского лесхоза выехала к границе. Дополнительно туда направлены силы и ресурсы из соседних Климовичского и Чериковского лесхозов. Ситуацию на границе контролируют 15 работников гослесохраны и шесть единиц техники.

По состоянию на 31 марта в лесном фонде Минлесхоза произошло 15 случаев лесных пожаров. Их площадь составила 9,7 га.

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