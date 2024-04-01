На Беларусь со стороны РФ надвигается лесной пожар 1.04.2024, 22:03

Сообщается, что под угрозой оказалось Паньковское лесничество Костюковичского лесхоза.

В России на границе с Беларусью горит лес, и лесной пожар может перекинуться на территорию нашей страны, предупреждает пресс-служба Минлесхоза.

Сообщается, что под угрозой оказалось Паньковское лесничество Костюковичского лесхоза. До белорусской границы от места пожара около 1 километра.

В целом же меры предосторожности принимают сотрудники сразу нескольких лесхозов Могилёвской области.

Гослесозащита Костюковичского лесхоза выехала к границе. Дополнительно туда направлены силы и ресурсы из соседних Климовичского и Чериковского лесхозов. Ситуацию на границе контролируют 15 работников гослесохраны и шесть единиц техники.

По состоянию на 31 марта в лесном фонде Минлесхоза произошло 15 случаев лесных пожаров. Их площадь составила 9,7 га.