OpenAI представила инструмент, зачитывающий текст, имитируя конкретного человека 1 1.04.2024, 22:05

Технология имеет большой потенциал.

Компания OpenAI делится первыми результатами тестирования функции Voice Engine, которая может читать текст вслух, имитируя человека. Об этом сообщает Bloomberg.

OpenAI решила ограничить развертывание этой функции после получения отзывов от заинтересованных сторон. Компания понимает серьезные риски, связанные с генерацией языка, похожего на человеческий голос, особенно в контексте мировых выборов. Она сотрудничает с правительственными структурами, СМИ, образовательными учреждениями и другими сферами, чтобы учитывать их отзывы по разработке этой технологии.

OpenAI предоставляет своим партнерам возможность использовать эту технологию, однако они должны получить согласие от оригинального диктора перед использованием его голоса. Компания устанавливает также звуковой водяной знак, чтобы указать, что аудиозаписи созданы с помощью их инструмента.

Технология Voice Engine имеет большой потенциал в различных областях, включая медицину, образование и развлечения. К примеру, Институт нейронаук Нормана Принса использует эту технологию, чтобы помочь пациентам восстановить голос. Также она может быть использована для перевода аудиоконтента на разные языки. Spotify уже применил ее для перевода подкастов на разные языки.