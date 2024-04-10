В Добруше впервые за пять лет выявили случай кори 10.04.2024, 15:23

Стало известно, кто привез болезнь.

В Добруше выявили завозной случай кори. Об этом сообщили 10 апреля в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Заболевший — взрослый человек, который приехал из-за границы.

«На территории района в предыдущий раз корь регистрировалась в 2019 году», — подчеркнули в санстанции.

Напомним, в Беларуси ежегодно регистрируются случаи завоза вируса кори (за исключением 2008, 2009, 2020, 2022 годов). В последние 10 лет наибольшая заболеваемость корью регистрировалась в 2018 и 2019 годах — более двух случаев на 100 тысяч населения.