В Беларуси планируют внедрить электронную цифровую подпись 10.04.2024, 22:00

Когда.

Стало известно, что в Беларуси намереваются внедрить облачную электронную цифровую подпись до конца 2025 года. Об этом рассказал первый заместитель директора Национального центра электронных услуг Андрей Филипенко, передает БелТА.

Он обратил внимание на то, что белорусы довольно активно используют сертификаты открытых ключей электронной цифровой подписи. По его словам, со стороны государства создается много поводов, а также возможностей для подобного использования.

- Многие административные процедуры переведены в электронный вид. Для доступа к ним нужна электронная цифровая подпись, - сказал представитель центра электронных услуг.

Филипенко отметил, что во многих электронных услугах и особенно в административных процедурах заявление, которое подается в электронном виде, также необходимо подписывать при помощи ЭЦП. Он уточнил, что кроме административных процедур, которые перевели в электронный формат, есть также множество различных сервисов для получения той или иной информации.

Он заметил, что следующим этапом развития станет внедрение в стране облачной ЭЦП. Она окажется удобным доступным инструментов повседневного информационного взаимодействия населения и бизнеса с государством и между собой, которая не требует дополнительных технических средств для использования.

«Срок окончания реализации проекта - 2025 год», - сказано в сообщении.

Филипенко пояснил, что задача создания облачной электронной цифровой подписи состоит в том, чтобы основные криптографические документы хранились в защищенном облаке, на государственном информационном ресурсе. К данному облаку, сказал он, можно будет получить доступ только с помощью специального защищенного ПО, приложения, которое установлено или на мобильный телефон, или на компьютер.

- Но для этого необходима технология установления защищенных каналов связи. Владелец облачной ЭЦП должен быть уверен, что доступ получит только он.

Он сообщил, что это и является поводом для развития различных инструментов биометрический идентификации, наряду с классическими вариантами паролей.