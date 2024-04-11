Дуров назвал число ежедневных пользователей Telegram 11.04.2024, 0:07

Павел Дуров

Мессенджер является шестым по популярности в мире.

Мессенджер Telegram достиг отметки в 900 млн пользователей в месяц, заявил основатель приложения Павел Дуров.

«Половина из этих 900 млн пользователей ежедневно заходят в Telegram. Согласно данным, Telegram является шестым по популярности и шестым по скачиванию приложением в мире», — отметил Дуров.

В конце февраля основатель мессенджера сообщил, что в марте рекламная платформа Telegram откроется почти в 100 новых странах. Владельцам каналов из этих государств начнут платить до 50% «от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы на своих каналах». На тот момент ежемесячный трафик телеграм-каналов составлял 1 трлн просмотров.

1 апреля Telegram запустил монетизацию для авторов каналов, у которых больше тысячи подписчиков. Теперь они будут получать 50% дохода от рекламы, эти средства они смогут вывести или оплатить размещение своих объявлений. Для этого будет использоваться Toncoin — криптовалюта на базе блокчейна TON, который недоступен пользователям из ряда стран, в том числе Беларуси.