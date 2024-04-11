В Украине ликвидировали важного пропагандиста Кремля
- 11.04.2024, 7:41
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Что известно.
Украинские военные продолжают уничтожать российских пропагандистов. На этот раз был убит рупор Кремля Евгений Половодов.
Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что он являлся майором пресс-службы минобороны РФ, пишет obozrevatel.com.
«Сегодня во время обстрела, под который попала группа «Вести Луганска», был смертельно ранен наш товарищ, майор пресс-центра войск «Запад» Женя Половодов», – сообщил пропагандист Александр Коц.
Он отметил, что вместе с убитым они снимали не один репортаж в Харьковской области и «работали» в самых горячих точках под Изюмом.
Кроме того, сообщается, что еще двое пропагандистов Артем Юндас и Денис Шум получили ранения.
Евгению Половодову было 33 года. Он уроженец Братской Иркутской области РФ. В 2013 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «Пиар». С 2015 года – офицер отдела информационного обеспечения в Воронеже. В 2021 году выполнял специальные задания в Сирии. С первых дней так называемой СВО организовал работу «журналистов» в составе пресс-центра Западной группировки войск РФ.