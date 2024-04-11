В Украине ликвидировали важного пропагандиста Кремля 11.04.2024, 7:41

4,004

Евгений Половодов

Что известно.

Украинские военные продолжают уничтожать российских пропагандистов. На этот раз был убит рупор Кремля Евгений Половодов.

Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что он являлся майором пресс-службы минобороны РФ, пишет obozrevatel.com.

«Сегодня во время обстрела, под который попала группа «Вести Луганска», был смертельно ранен наш товарищ, майор пресс-центра войск «Запад» Женя Половодов», – сообщил пропагандист Александр Коц.

Он отметил, что вместе с убитым они снимали не один репортаж в Харьковской области и «работали» в самых горячих точках под Изюмом.

Кроме того, сообщается, что еще двое пропагандистов Артем Юндас и Денис Шум получили ранения.

Евгению Половодову было 33 года. Он уроженец Братской Иркутской области РФ. В 2013 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «Пиар». С 2015 года – офицер отдела информационного обеспечения в Воронеже. В 2021 году выполнял специальные задания в Сирии. С первых дней так называемой СВО организовал работу «журналистов» в составе пресс-центра Западной группировки войск РФ.