В Израиле нашли сосуд из слоновой кости возрастом 6000 лет 11.04.2024, 12:33

Эта находка дает новую информацию о ремеслах в период энеолита.

Редкий сосуд из слоновой кости был обнаружен в ходе недавних раскопок недалеко от Беэр-Шевы на юге Израиля, пишет New Voice.

Этот сосуд, изготовленный из слоновьих бивней, датируется эпохой энеолита (около 4000 г. до н.э.). Он является первой посудиной из слоновой кости этого периода, найденной в Израиле.

Сосуд, известный как амфориск, представляет собой небольшой кувшин диаметром около 20 сантиметров с изысканно оформленными ручками. Обнаружение этого артефакта проливает свет на древние торговые связи между Святой Землей и Египтом, существовавшие 6000 лет назад.

Сосуд представляет собой небольшой кувшин диаметром около 20 сантиметров с изысканно оформленными ручками

Находка была сделана во время инфраструктурных работ в Хорбат-Ракике. Кроме сосуда из слоновой кости, были обнаружены и другие артефакты, а также старое поселение с подземными постройками, свидетельствующие о богатой истории этой местности.

Реставрационные работы над сосудом проводились в лабораториях Управления древностей Израиля.

Эта находка дает новую информацию о ремеслах в период энеолита, а также о связях и культурном обмене в регионе.

Сосуд из слоновой кости будет представлен публике на ежегодной конференции Израильского доисторического общества в Иерусалиме, где также будут показаны и другие недавние археологические открытия.