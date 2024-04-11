Акулы-алигаторы удивили ученых 11.04.2024, 17:39

Редкий феномен.

Ученые, вероятно, впервые в истории, заметили скопление 12 особей вида акула-аллигатор тихоокеанская (Echinorhinus cookei) в одном месте, пишет New Voice.

Echinorhinus cookei, акулы-аллигаторы, чьи тела покрыты колючими зубами, имеют длину около 4 метров и могут обитать на глубине около километра. Из-за приверженности акул-аллигаторов к пребыванию на большой глубине информации о распространении вида довольно немного.

Исследователи наблюдали за ними от Орегона и Японии на севере и до Чили и Новой Зеландии. А в мае 2022 года группа исследователей зафиксировала скопление 12 акул-алигаторов в нетипичном месте — вблизи панамского острова Койба в Тихом океане. Это произошло во время изучения подводной горы с помощью специального аппарата с камерой и механизмом для сбора образцов. Инцидент был описан в исследовании, опубликованном накануне в Journal of Fish Biology.

До случая, произошедшего вблизи Панамы, у ученых не было никаких доказательств того, что эти создания могут собираться. Команда исследователей проверила модифицированные тазовые плавники, которые акулы-алигаторы используют для размножения, и подтвердила, что на загадочном собрании были и самцы, и самки. Пока остается непонятным, был ли причиной для этой «встречи» поиск пищи, но ученые уверены, что собрание не было случайным.

«Мы видели молодых молокоголовых акул там, и они являются легкой мишенью для акул-алигаторов», — сказал в комментарии Live Science автор исследования, морской эколог из Смитсоновского института тропических исследований Гектор Гусман.

Подтверждение наличия акул-аллигаторов вокруг подводных гор в этом регионе является важным для сохранения его биоразнообразия. Гусман отмечает, что это исследование помогает обосновать, почему эксперты выступают за усиленную защиту этой системы. Сейчас в регионе рыболовство запрещено, но прогрессирует незаконный вылов рыбы.