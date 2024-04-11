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ВСУ показали видео работы на боевых бронированных машинах AMX-10 RC

  • 11.04.2024, 20:25
  • 1,944
ВСУ показали видео работы на боевых бронированных машинах AMX-10 RC

AMX называют «колесным танком».

Украинские военные на войне начали использовать боевые французские бронированные машины AMX-10 RC.

Видео использование техники было опубликовано в Telegram-канале Стратком ВСУ.

Как рассказали в ведомстве, в армии AMX иногда называют «колесным танком». Несмотря на то, что основное предназначение AMX - разведывательные действия, эта техника выполняет задачи именно как средство огневой поддержки.

«Она легкая, маневренная и проходная. Больше всего нравится ее скорострельность – это одно из преимуществ AMX», – рассказали военные.

AMX-10 RC – это французская боевая бронированная машина производства GIAT Industries для разведывательных целей. Ее также называют колесным истребителем танков или даже легким танком.

Впервые была представлена французской армии в 1981 году. Ее основным боевым вооружением является точная 105-мм пушка F2 BK MECA L/47, дополненная универсальным 7,62-мм пулеметом NF1 или 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом M2HB для повышения огневой мощи.

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