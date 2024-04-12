Под оккупированным Луганском погиб адвокат серийного убийцы Чикатило 2 12.04.2024, 12:04

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По дороге к российскому Ростову-на-Дону.

Российский юрист Марат Хабибулин разбился в ДТП возле временно оккупированного войсками РФ украинского города Луганск. В прошлом он был адвокатом одного из самых жестоких советских серийных убийц Андрея Чикатило, передает obozrevatel.com.

О его гибели написали 12 апреля российские издания. Там указывают, что авария произошла по дороге к Ростов-на-Дону.

Отмечается, что Хабибулин работал юристом в ростовском лечебно-реабилитационном центре «Феникс». Главный врач этой клиники Ольга Бухановская в комментарии росСМИ заявила, что точные причины его смерти неизвестны.

«ДТП или это проблемы со здоровьем, нам пока неизвестно, родственники завтра утром выезжают туда», – указала она.

Российские СМИ в новостях об аварии с Хабибулиным не стали рассказывать, что российский юрист делал на оккупированной территории Украины.

Известно, что Марат Хабибулин представлял в суде интересы серийного убийцы Андрея Чикатило, который в период с 1978 по 1990 год жестоко лишил жизни более полусотни человек. В результате Чикатило приговорили к смертной казни и расстреляли в 1994 году в тюрьме Новочеркасска.