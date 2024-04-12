В Минске закрылись магазины известной мировой сети 12.04.2024, 13:45

Она была представлена в Беларуси не очень широко, но теперь нет и этого.

В Минске закрылись магазины крупной нидерландской сети Spar. Она была представлена в Беларуси не очень широко, но теперь нет и этого, пишет Blizko.by.

Пользователь X Bar_maley выложил фотографии гастронома на Партизанском проспекте, 40, недалеко от станции метро «Партизанская». Здесь работал первый в Минске магазин Spar, но теперь на вывеске написано «Алми». При этом в оформлении экстерьера сохранились фирменные красные цвета. На снимке того же пользователя от 1 апреля магазин еще называется Spar.

Перестал работать и сайт sparbelarus.by, на сайте международной сети в списке стран присутствия Spar Беларуси больше нет. Согласно торговому реестру Беларуси, действующих магазинов Spar в стране не осталось: они либо исключены из реестра, либо переведены в сеть «Алми».

Spar — нидерландская сеть магазинов с 90-летней историей. Сейчас по всему миру работает почти 14 тысяч магазинов в 48 странах. Название переводится как «ель» — ее стилизованное изображение есть на логотипе компании.

В Минске первый магазин сети открылся в августе 2017 года на Партизанском проспекте, 40. Франшизой управляла компания «Юнифуд», которая также развивала сети «Алми» и Zakrama. Представители компании говорили, что до 2020 года планируют открыть 60 магазинов в разных городах Беларуси. Но в итоге на всю страну было в несколько раз меньше магазинов: три в Минске и по одному в Бресте, Гродно, Бобруйске, Пинске, Кобрине и Мозыре. При этом часть из них несла названия Eurospar и Interspar. Со временем некоторые магазины закрылись.