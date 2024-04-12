Таинственная Х-69: характеристики ракеты, которой РФ ударила по Трипольской ТЭС 1 12.04.2024, 15:03

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Она имеет технологии низкой заметности.

Россия уничтожила самую мощную ТЭС в Киевской области — это Трипольская станция, которая обеспечивала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Позже стало известно, что удар нанесли крылатыми ракетами Х-69. «Фокус» разобрался, что известно о новом вооружении врага.

Утром 11 апреля оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Воздушные силы смогли сбить большую часть воздушных целей, но некоторые ракеты все же поразили объекты. Среди них была Трипольская ТЭС в Киевской области, которая стала последней станцией, генерировавшей электроэнергию в составе ПАО «Центрэнерго».

Издание Defense Express, со ссылкой на источники, сообщило, что удар нанесли крылатыми ракетами Х-69.

Впервые РФ представила новую ракету на выставке Dubai Airshow 2023 в Дубае. Х-69 — это крылатая ракета класса «воздух-земля», которая заявлялась как боеприпас для истребителя Су-57. Последний в РФ называют истребителем 5 поколения. Разработка велась заводом «Радуга».

Также заявлялось, что Х-69 можно интегрировать на другие боевые платформы: Су-30МК, Су-34 или Су-35. Создали ракету для таких целей:

командных пунктов;

складов с боеприпасами или горюче-смазочных материалов;

узлы связи;

нефтеперерабатывающие или нефтехимические заводы;

крупные промышленные цеха;

машинные залы электростанций.

Система наведения ракеты Х-69 комплексная и состоит из инерциальной системы, спутниковой системы ГЛОНАСС или GPS с помехозащищенными антеннами «Комета-М». Также декларируется система DSMAC, которая сканирует рельеф на основе снимков в оптическом диапазоне. Поэтому ракета не может быть запущена ночью, потому что во время полета она должна делать снимки и сравнивать их с теми, которые есть в ее памяти. Ракета привязывается к характерным объектам, например, развязке дорог.

Однако главной особенностью ракеты называют ее сверхнизкий полет на высоте около 20-70 метров, что затрудняет ее обнаружение. Например, ракеты Х-101 или «Кинжал» летят на больших высотах. Также удар по Трипольской ТЭС означает, что задекларированная дальность ракеты в 300 км на самом деле оказалась больше. Дальность пуска в этом случае была около 400 км, что означает угрозу для большей части украинской территории.

В открытых источниках есть предположение, что Х-69 — это дальнейшее развитие ракеты Х-59МК2, которая очень похожа на противокорабельную Х-59МК. Основное отличие между ними заключается в системе наведения: активная радиолокационная головка самонаведения была заменена инерциальной навигационной системой с GPS/ГЛОНАСС и системой DSMAC. Первая публичная демонстрация Х-59МК2 состоялась в 2009 году. Система наведения, как предполагают в «Милитарном», была позаимствована у ракеты Х-555. Все эти ракеты разрабатывает МКБ «Радуга».

В 2015 году ракету Х-59МК2 полностью переделали с использованием стелс-элементов. Неизменным осталась лишь система наведения. Корпус ракеты стал трапециевидным и боеприпас стал более квадратным.

Если же сравнить Х-69 с российскими же ракетами, то один из украинских офицеров в своем телеграм-канале пишет, что боеприпас похож на Х-101, а не на Х-59М2. Также он заявил, что последние обнаруженные обломки показали, что она была из 5 серии, в каждой из них по 20 ракет. Вероятно, РФ наладила серийное производство крылатых ракет.

Основные заявленные характеристики ракеты Х-69

Стартовая масса — 710 кг;

масса боевой части — 310 кг;

скорость полета — 700-1000 км/ч;

дальность — около 400 км;

высота полета — 25-70 метров.

Била ли РФ ранее по Украине ракетами Х-69

Оккупанты уже не впервые применяют крылатую ракету Х-69, однако все случаи объединяет то, что они запускались уже в 2024 году. Первый известный пуск Х-69 по Украине состоялся 7 февраля, утверждают в The War Zone.

I missed this, but apparently on 7 FEB 2024 Russia employed a Kh-69 ALCM for the first time. Originally offered as the Kh-59MK2, a heavily modernized Kh-59M derivative with DSMAC guidance, the concept evolved into the Kh-69 and was later offered as a standoff option for the Su-57 pic.twitter.com/Kvnzc126r1 — John Ridge 🇺🇸 🇺🇦 (@John_A_Ridge) February 16, 2024

В конце февраля также было сообщение, что Х-69 запустили по Украине. Тогда заявлялось, что ракету запустил истребитель Су-57.

Последним известным применением является удар по Трипольской ТЭС. Представитель Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что Х-69 — это улучшенная версия ракеты Х-59. Сейчас устанавливается, чем именно ударили по ТЭС. Противодействовать ракетами Х-69, вероятно, сможет ЗРК Patriot, потому что он перехватывал сложные цели типа «Циркон» и «Кинжал».

"Предварительно, Россия уже применяла подобные ракеты ранее. Это свежие ракеты, детали которых изготовлены в 2023 году. То есть, мы можем видеть, что Россия постоянно продолжает пытаться изготавливать новые ракеты. Однако, все зависит от успешности их производства. Насколько быстро они смогут обеспечивать себя различными полупроводниками, чипами, микросхемами и прочим. Насколько им будет удаваться раздобыть эти важные детали», — сказал Евлаш.