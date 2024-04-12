«Закон улицы гласит: ты можешь ответить, если тебя ударили первым» 1 12.04.2024, 15:25

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Тренер Александр Хацкевич рассказал свою версию конфликта с польскими фанатами.

Конфликт с фанатами — причина того, что Александр Хацкевич покинул пост главного тренера Польского футбольного клуба «Заглембе» из Сосновца. Об этом сам спортивный специалист заявил в интервью изданию Przeglad Sportowy.

Ранее в СМИ публиковалась информация, что после очередного проигрыша команды на тренировку пришли фанаты, которые побили Хацкевича. Сам тренер описывает ситуацию немного иначе:

«На тренировку пришла агрессивная толпа в балаклавах и начала жаловаться на команду. Когда я повернулся к ним, то сказал им по-английски: «Снимите маски». В ответ один из них нанес удар. Я заблокировал его. Закон улицы гласит, что если тебя ударили первым, ты можешь нанести ответный удар. Однако я понимал, что если я отвечу, то произойдет большой конфликт с трудно предсказуемыми последствиями».

После этого, говорит Хацкевич, он вместе с некоторыми игроками ушел в раздевалку. Специалист опровергает, что его побили: «Видите у меня какие-то травмы? Это только в интернете написали, что избили тренера».

По словам Хацкевича, вскоре хулиганы ушли, а потом приехала полиция, которую вызвал кто-то из клуба.

«Мы сказали полицейским, что не будем подавать заявление. Полиция ушла, и мы продолжили тренировку. Потом ко мне пришла уголовная полиция. Мне сказали, что я должен написать заявление, потому что на меня напали, и они начнут расследование. Я приехал в отделение полиции в семь вечера и написал заявление», — поделился подробностями белорусский специалист.