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Чат-бот для обращений по ремонту дорог появился в Беларуси

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  • 12.04.2024, 19:33
Чат-бот для обращений по ремонту дорог появился в Беларуси

Можно присылать фото ям.

Госавтоинспекция создала чат-бот для решения вопросов по ремонту дорог, сообщает телеграм-канал МВД Беларуси.

— В чат-бот (GAI_DOROGI_BOT) можно сообщить о проблемных участках на дорогах, — прокомментировали в министерстве.

По средствам чат-бота белорусы могут, следуя простым инструкциям, прислать фото ям, выбоин или других дефектов на участках республиканских и местных дорог и улиц, указав место и адрес. Также программа может автоматически определять текущее место положение пользователя.

— После обработки заявки по каждому факту будут приниматься меры для устранения недостатка, — добавили в МВД.

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