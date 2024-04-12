Чехия нашла для Украины более миллиона боеприпасов 1 12.04.2024, 20:17

Об этом сообщил президент страны.

Чехия нашла для Украины более миллиона боеприпасов и дорабатывает соглашение о безопасности с Киевом, заявил чешский президент Петр Павел.

Об этом сообщает iDnes.

На саммите в Вильнюсе он подчеркнул, что Чехия уже нашла более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов в странах за пределами ЕС, которые можно приобрести для Украины.

«Для того чтобы они (украинцы — ред.) смогли удержать (возможное летнее наступление россиян — ред.), или остановить его, им в первую очередь нужно достаточное количество артиллерийских боеприпасов. Цель — чтобы их как можно больше в Украину доставили в кратчайшие сроки», — отметил он.

Павел также добавил, что Чехия ведет переговоры с Украиной по двустороннему сотрудничеству с Украиной. Документ может быть подписан в мае или июне этого года.

В то же время он сказал, что считает «несколько преждевременным» предоставление Украине перспективы членства в Североатлантическом альянсе, в то время как соглашения о безопасности позволят Киеву иметь более глубокое сотрудничество с партнерами на этом этапе.