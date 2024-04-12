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В Витебске в милиции собрали граждан Туркменистана, работающих таксистами

  • 12.04.2024, 20:28
В Витебске в милиции собрали граждан Туркменистана, работающих таксистами

Что известно.

В Витебске в милиции собрали граждан Туркменистана, работающих в городе. Их было более 20 человек. Пресс-служба витебской милиции отмечает, что в этом году граждан Туркменистана стало приезжать гораздо больше, поскольку упростились условия их трудоустройства. Обычно они хотят работать водителями такси. При этом иностранцы якобы допускают всевозможные правонарушения, совершают ДТП. Некоторых лишают права на управление автотранспортом. Силовики якобы озабочены безопасностью пассажиров таких таксистов.

На «профилактической встрече» милиционеры предупредили граждан Туркменистана, что за правонарушения их вышлют на родину с запретом въезда в Беларусь.

Одновременно в Витебске и Витебском районе сотрудниками управления по гражданству и миграции вместе с омоновцами был проведен рейд по местам, где живут трудовые мигранты. Трех граждан Туркменистана, проживавших не по месту регистрации, привлекли к административной ответственности.

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