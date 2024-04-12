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Украина ведет переговоры о двух батареях Patriot и одной Samp-T

  • 12.04.2024, 21:02
  • 1,836
Украина ведет переговоры о двух батареях Patriot и одной Samp-T

Об этом сообщил глава МИД Украины.

По состоянию на сегодня Украина ведет активные переговоры по двум батареям Patriot и одной Samp-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебу во время эфира телемарафона.

«Все батареи Patriot в конечном итоге зависят от решения США, потому что это американская система. Мы точно знаем, где и что находится. Сейчас идут активные переговоры о 2 батареях Patriot и одной батарее SAMP-T», - отметил министр.

Он отметил, что если бы сейчас была готовность стран, которые имеют эти системы, нам их передать, то это был бы вопрос недель и Украина бы могла их получить.

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