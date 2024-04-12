В Украине создали ударный дрон «Кажан»
- 12.04.2024, 22:54
- 2,622
Летает на высоте 1000 метров и многоразовый.
Украинские разработчики создали ударный дрон «Кажан». Он может много раз скидывать боеприпасы или мины на цели.
Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны Украины.
Как рассказали в ведомстве, «Кажан» Е620 – это ударный беспилотник класса «бомбер». Он считается гексакоптером – это беспилотник на шести винтах.
«Кажан» может много раз сбрасывать боеприпасы или мины на цели и нести различные боеприпасы на высоте до 1000 метров со скоростью до 72 километра в час и на расстояние до 12 километров.
По свидетельствам военных, научиться летать на «Кажане» можно довольно быстро.
На вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.