В Украине создали ударный дрон «Кажан» 12.04.2024, 22:54

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Летает на высоте 1000 метров и многоразовый.

Украинские разработчики создали ударный дрон «Кажан». Он может много раз скидывать боеприпасы или мины на цели.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Как рассказали в ведомстве, «Кажан» Е620 – это ударный беспилотник класса «бомбер». Он считается гексакоптером – это беспилотник на шести винтах.

«Кажан» может много раз сбрасывать боеприпасы или мины на цели и нести различные боеприпасы на высоте до 1000 метров со скоростью до 72 километра в час и на расстояние до 12 километров.

По свидетельствам военных, научиться летать на «Кажане» можно довольно быстро.

На вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.