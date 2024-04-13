Экс-министр обороны Украины Резников нашел новую работу 13.04.2024, 6:36

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Стал директором оборонных программ в Украинском институте будущего.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников стал директором оборонных программ в Украинском институте будущего (Ukrainian Institute for the Future). Об этом сообщил соучредитель института Игорь Лиски 12 апреля в Facebook.

Он опубликовал фото с бывшим главой оборонного ведомства, снятое в офисе организации.

Встречайте: новый директор «Безопасности и оборонных программ» Ukrainian Institute for the Future. Сейчас это самое актуальное направление, и мы очень верим, что именно Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны», – написал Лиски, пообещав «новый уровень аналитики, содержания и дискуссии».