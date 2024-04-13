Мошенники «развели» двоих минчан на 400 тысяч рублей 6 13.04.2024, 8:32

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Они использовали новую схему.

Мошенники использовали новый предлог, чтобы завладеть деньгами двоих минчан, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В мессенджере двоим жителям Московского района столицы позвонили неизвестные, которые представились работниками банка. Они сообщили о готовности кредитных карт. Минчане возразили, что не заказывали кредитки, после чего аферисты их убедили, что это сделали мошенники, которые завладели личными данными.

Далее в разговор вступили «правоохранители». Используя обман и манипуляции, мужчин заставили перевести все сбережения на предоставленные «безопасные» счета. ️

Одному из потерпевших аферисты даже предложили передать деньги через службу доставки, сообщив, что в дальнейшем инкассаторы переведут наличные на «защищенный» счет. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.