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Шольц рассказал, при каком условии поговорит с Путиным

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  • 13.04.2024, 8:34
  • 1,744
Шольц рассказал, при каком условии поговорит с Путиным

Последний раз канцлер Германии и правитель РФ созванивались в декабре 2022 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц возобновит переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, но только когда тот осознает необходимость прекращения боевых действий и вывода войск из Украины. Об этом сам Шольц рассказал в интервью Tageszeitung.

Он напомнил, что последний раз созванивался с Путиным в декабре 2022 года. Отвечая на вопрос о причинах прекращения диалога, канцлер указал, что подобные разговоры могут быть полезны только в том случае, «когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию».

«В прошлом у меня было несколько разговоров с Путиным, которые иногда воспринимались критически. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем. <...> В любом случае [это произойдет] когда Россия поймет, что навязанного мира [в Украине] не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска», — сказал Шольц.

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