«В лицо не говорят, но за спиной люди шушукаются» 13.04.2024, 8:54

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Белорусы рассказали, почему дали детям космические имена.

Белорусы продолжают экспериментировать с именами для детей. Недавно у жителей Гомеля Анны и Вадима родился сын, которого назвали Космос. Как оказалось, не одни они. После публикации заметки с «Онлайнером» связались сразу несколько родителей, выбравших для своих малышей космическое имя. Журналисты узнали, чем оно так привлекло, как к подобному желанию отнеслись в ЗАГСе и какой была реакция близких.

«Когда-то думала: «Что за дурацкое имя?!» А потом сама так назвала сына»

Полтора года назад у жителей Бреста — Лизы и Александра — родился сын. Вариантов, как назвать ребенка, было несколько, но по итогу выбор пал на имя Космос.

— Эта идея принадлежит моему супругу, — вспоминает молодая мама. — Изначально он предложил назвать сына Кузьмой, но мне не нравилось, и тогда предложил Космос. Дело в том, что у моего мужа есть два взрослых сына от первого брака, и он уже хотел так назвать второго. Но тогда никто не разрешил.

В свою очередь я посмотрела значение имени. Оказалось, что оно символизирует мир и покой. Мне очень хотелось этого состояния в жизни, и я согласилась.

Что интересно, об этом имени я уже слышала раньше: смотрела когда-то эфир блогера, которая именно так назвала своего ребенка. Тогда я подумала: «Что за дурацкое имя?! Никогда бы так своего сына не назвала». Но я тогда еще была относительно ребенком и многое принимала в штыки. События в жизни развернулись так, что я поняла: не стоит ничего воспринимать враждебно.

Муж Лизы рассказал нам, что астрономического подтекста в этом имени для него нет. Оно изначально ассоциировалось с героем популярного в нулевых сериала «Бригада», в котором ему особенно импонировал персонаж Космос Холмогоров.

Близкие отреагировали на имя по-разному. Родители девушки восприняли спокойно, и, как добавляет Лиза, ее мама уже не представляет, что внука могли назвать иначе. А вот отец Александра долгое время имя игнорировал и называл внука просто — мальчик. Но и дедушка со временем принял необычное имя.

— С агрессией из-за имени мы не сталкивались. В основном люди воспринимают имя Космос с удивлением. Есть лишь одна женщина (с ней мы в прекрасных отношениях), которая прямо говорит: «Ну не могу я его так называть». Но, повторюсь, это лишь единичный случай.

В ЗАГСе, кстати, отреагировали очень спокойно. Меня попросили написать имя на листике, потом спросили, действительно ли мы хотим назвать так ребенка, и все. Проблем не было. Но на всякий случай мы подготовились и готовы были показать информацию, что такое имя реально существует, — улыбается девушка.

«Имя помогало при знакомстве с девчонками»

Нашему очередному герою уже за 30. Его тоже зовут Космос, он живет под Минском и для подтверждения личности даже прислал фото документа.

— Назвать меня так решил отец, — говорит собеседник. — А почему так, к сожалению, спросить уже не могу — он давно умер. Я к своему имени привык и по жизни хожу с паспортом. Иногда люди спрашивают: «Это фамилия такая? Кличка?» Говорю: «Нет, имя». И если кто-то начинает удивляться, сразу показываю паспорт, чтобы больше не было вопросов.

Мужчина рассказывает, что с необычным именем ему всегда жилось нормально. Друзья сокращенно называли его «Кос», учителя реагировали адекватно. Только пожилые бабушки, с которыми Космосу Дмитриевичу приходится сталкиваться по работе, могут себе позволить что-то вроде: «Это ж надо было так человека назвать!», но не более того.

— Каких-то странных ситуаций, связанные с моим именем, у меня не случались. Хотя в юности девчонки часто удивлялись, и это даже помогало мне в знакомствах, — вспоминает Космос. — Им однозначно нравилось.

Собеседник никогда не испытывал дискомфорта со своим именем и не хотел его поменять. «Я воспринимаю его более чем адекватно», — признается парень. К оригинальным именам он относится положительно. И, узнав, что у него с супругой родится сын, тоже решил дать ему редкое имя — мальчика назвали Всеволод.

«Называем сына Космолетом»

Наталья и Александр живут в Кобрине и воспитывают троих детей. Всех супруги назвали по-космически: Венера, Космос и Вселенна. Наталья рассказала, что в ЗАГСе на их идеи реагировали скептически, но родителям удалось доказать, что все имена существуют.

— Имена детям придумал мой муж. Первой, в 2017 году, у нас родилась дочка, и мы назвали ее Венерой. Почему выбрали такое имя? Саша как-то смотрел на небо и в какой-то момент подумал: а почему бы дочку не назвать Венерой. Я отреагировала совершенно спокойно и в этом желании его поддержала. Тем более космическая тематика меня саму очень интересует. Да, некоторые близкие поначалу не понимали, но потом все наладилось, — объясняет Наталья. — Ну а позже мы решили, что всех наших детей будем называть необычно и от космической темы больше не отходили. Потом, в 2022-м, у нас родились Космос (это имя обсудили заранее) и Вселенна.

— А имя Вселенна существует? — уточняю у Натальи.

— Нам в ЗАГСе отказывали даже с Венерой, но мы все равно подтвердили, что такое имя есть, и добились своего. Что касается Вселенны, они тоже в нем не были уверены, но по итогу все закончилось нормально. Это имя, как и Космос, реально существует. Просто оно очень старое.

Как называем детей? Вселенну — Вселенчик, Космоса — Космолет или Космонавт.

Родственники имена детей приняли. А вот другие люди к такому выбору порой относятся неоднозначно, отмечает Наталья. На этот счет у нее свое мнение.

— В лицо не говорят, но за спиной люди шушукаются. Кроме того, я недавно начала вести TikTok, и вот в комментариях иногда ругаются, пишут, что назвали детей мерзко, ужасно и поломали им жизнь. Кто-то говорит, что из-за имен их будут обижать в школе. Но я всегда говорю: «На такие случаи у них есть мама. И если кто-то тронет моего ребенка из-за имени, я за него вступлюсь и никогда не позволю его обидеть». Лично же я считаю, что эти имена принесут им только пользу.

О четвертом ребенке Наталья с супругом пока не задумываются, но Наталья призналась: в запасе еще есть несколько имен, которые ей очень нравятся — Галактиона, Звезда и Марс.