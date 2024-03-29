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В Гомеле родители назвали сына Космос

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  • 29.03.2024, 14:56
  • 2,506
В Гомеле родители назвали сына Космос

Но бабушки упорно отказываются называть внука по имени.

Редкое имя зарегистрировали в загсе Новобелицкого района Гомеля. Никаких сомнений в таком выборе у родителей малыша не возникло, пишет местное издание belkagomel.by.

— Решили с мужем сразу и единогласно. Зато с родственниками пришлось пободаться, бабушки до сих пор не называют внука по имени. Надеялись до последнего, что мы передумаем. Но у нас и вариантов других не было. Имя красивое, необычное, вызывает ассоциации с космосом, а это что-то необъятное и волшебное.

По-разному восприняли новость и друзья: одни спокойно и дружелюбно, другие со скепсисом и недоверием. Пытались убедить, что это испортит ребенку будущее. Но мама и папа уверены, имя принесет сыну только удачу.

Космос Вадимович — долгожданный первенец. Родители не нарадуются. В будущем планируют еще дочь, которую тоже назовут как-нибудь необычно.

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