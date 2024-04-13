«Нам срочно нужен какой-нибудь известный бренд одежды или новые развлечения» 13.04.2024, 9:01

В Минске опустели торговые центры.

Вы наверняка слышали фразу «оказался не в том месте, не в то время». Пожалуй, она отлично характеризует не только какое-нибудь событие из вашей жизни, но и состояние некоторых столичных торговых центров. Onlíner побывал в парочке не особо людных объектов и попытался узнать, в чем же причина такой антипопулярности.

Arena City

На первом этаже Arena City школьники толпятся у KFC в ожидании жареной курочки. В пиццерии Domino’s сидят уставшие студенты — когда в БГУФК заканчиваются пары, толпа молодых людей заваливается в торговый центр и здесь становится повеселее.

В Green на единственной кассе скопилась небольшая очередь. Продуктовый в этом ТЦ — якорный арендатор, поэтому и забирает на себя основную часть посетителей. Остальные довольствуются малым.

Анастасия работает в Yves Rocher, который находится прямо напротив главного входа. Казалось бы, козырная локация, но это только на первый взгляд.

— С проходимостью все плохо, очень плохо. До 14:00—15:00 в наш магазин может всего три человека зайти. А летом вообще никого не будет: студенты разъедутся по домам, местные — по дачам. Спасать будут только мероприятия в «Минск-арене»: тогда народу прибавляется, — уверяет девушка. — Нам срочно нужен какой-нибудь известный бренд одежды или новые развлечения, чтобы сюда тянуло людей. Взять тот же Diamond City: раньше стоял полупустой, а когда открыли каток, детские зоны, там теперь не протолкнуться.

— А как же Green? Неужели не спасает ситуацию?

— Моя коллега живет в этом районе и за продуктами ходит в «Евроопт», «Копеечку». Говорит, что многие вообще на «Ждановичи» ездят — там и «Светофор», и что угодно.

На первый взгляд дисконтные цены и элитная застройка как-то не вяжутся между собой, но потом вспоминаешь, что рядом с Arena City много стареньких домов Веснянки, и недоумение сменяется пониманием.

Проходим вдоль «Ами мебель», «Кравта», «Гриль центра» (наверно, актуально для владельцев коттеджей), парочки бутиков с одеждой, винного магазина и попадаем в закуток возле лестницы. Тут нами обнаружен Plein de Grâce, где продают премиальные сладости. Точка работает с 2018 года и повидала многое: смену собственника, обвал потолка в канун Нового года…

— Если бы здесь был эскалатор, было бы лучше: люди не хотят подниматься и спускаться по ступенькам. Возле Green еще есть какая-то движуха, а вот до нас добираются в последнюю очередь. Большинство покупателей идут к нам целенаправленно, потому что уже о нас знают. Все-таки за 6 лет накопилась клиентская база, — рассказали в Plein de Grâce.

Залетаем на второй этаж. Глаза поначалу разбегаются от количества неожиданностей: тут вам и автосалон «Шикавто», и фирменный шоп «Динамо-Минск» вместе с рестораном, и магазин роскошной мебели MONARCH homecollection (сразу захотелось себе что-то позолоченное), и школа рисунка, и даже Академия ММА. Добавьте к этому фуд-корт, тренажерку Gym24, кинотеатр Silver Screen, салон красоты… Ну что еще надо? А людей все равно немного.

— Мы открылись пару лет назад, за это время посетителей стало в два раза больше. Час пик здесь в будние утром и в обед, ну и в выходные после 12:00. Конечно, до второго этажа добираются не все — в основном семьи: пока ребенок в детском центре, взрослые пьют кофе, — отметила бариста Алеся из «Кофе Саунд». — Наверное, если бы тут появился какой-то сетевой бренд одежды, было бы лучше.

Palazzo

На парковке около ТЦ, разместившегося у пересечения Тимирязева и Орловской, замечаем куда больше автомобилей, чем на паркинге в Arena City. На нижнем уровне разместился «Евроопт». Он здесь с приставкой Prime, работает круглосуточно.

Под боком у «Еврика» продают алкоголь, дорогие фрукты, цветы и даже диваны. А еще тут сохранился Samsung. Правда, консультанты немного скучают, но еще не вечер (в прямом смысле).

На первом этаже чувствуется хоть какое-то движение. У прилавка «Тьерри» несколько человек выбирают десерты, по Reserved неторопливо прогуливаются девушки в поисках той самой пары джинсов… Из крупных брендов тут можно обнаружить Crop (кажется, последний в Минске), House, DeFacto…

— Мы здесь практически с самого открытия. За это время трафик сильно вырос. Во-первых, Palazzo активно ведет соцсети, делает разные розыгрыши… Во-вторых, раз в месяц проводятся модные маркеты, в которых участвуют ремесленники, — это тоже привлекает посетителей, — считают в магазине Parfois.

— Это не самый людный ТЦ, но и отнюдь не пустынный. Народ есть, особенно по выходным, но не как в Galleria Minsk или Green City — все-таки рядом нет метро. Да и магазинов, которые все ищут — по типу Zara, Bershka, — тоже, — говорит Алена из кофейни Marconi. — Хорошо притягивают людей кинотеатр mooon, аэротруба — у меня часто спрашивают, где она находится.

Жаль, что сейчас Ifly закрыта на техобслуживание… Но в Palazzo хватает и других развлечений: музей экспериментальных наук, несколько детских игровых пространств, мини-картинг для малышей, центр иммерсивного кино — здесь показывают «фильмы с полным погружением» (как нам сказали, такое только тут и в Лас-Вегасе).

Больше всего людей, конечно, на фуд-корте на третьем этаже: здесь обедают парочки разных возрастов, школьники смотрят видосы на планшетах и телефонах (на билет в mooon, скорее всего, карманных денег не хватило). Все-таки без новой кофточки еще можно обойтись, а вот без хорошего перекуса долго не протянешь.

— Когда стали открываться магазины одежды, подтянулась своя клиентура. Тот же Reserved после закрытия H&M вытягивал на себе весь ТЦ. Потом сюда зашли Zarina, Dilvin, Lichi… А вот на нас отразилось открытие точек с детской обувью — сюда повалил покупатель, — рассказали нам в одном из обувных бутиков. — Конечно, пик в выходные. В будние сами видите, какой «аншлаг». Разве что офисные сотрудники могут по дороге на обед сюда заскочить и приобрести что-нибудь. Ну а в пятницу мы всегда «спим» — люди копят силы к субботе и воскресенью.

Minsk City Mall

Торговый центр притаился за вокзалом, со стороны ДС «Дружная». На входе встречает LETOILE, где несколько мамочек, придерживая коляски, выбирают косметику. У фонтана, словно у водопоя, собрались самые уставшие — наверняка кто-то из них решил подождать свой поезд или автобус в максимальном комфорте.

В Green на первый взгляд немноголюдно. Но это пока не поднимешься на второй этаж — вот уж где настоящая тоска. Она словно отпечаталась на лицах консультантов. Хотя, казалось бы, тут можно встретить и DeFacto, и Mark Formelle, и «Твое».

— Если честно, не понимаю выбор этого места нашим собственником — тут нулевая проходимость. Новый торговый центр, почти все закрыто… Насколько я знаю, здесь делались проекты под конкретные сетевые магазины, но они отказались заезжать. Вроде должна быть какая-то перепланировка пространства под мелкий бизнес — «ипэшники» вряд ли рискнут арендовать большое помещение. За последний месяц всего две новые точки открылись, — рассказала нам Ирина из салона маникюра Pink. — А пока мы занимаемся продвижением в соцсетях. Так как владелица — китаянка, у нас довольно специфическая аудитория: ориентируемся на азиатов — они могут не только сделать у нас маникюр, но и пообщаться между собой.

С вывесок на нас смотрят улыбающиеся взрослые и дети. Разбрасываются обещаниями: «Совсем скоро здесь откроется магазин одежды или обуви». Возможно, даже не врут. Например, бренд Dejavu распахнул двери две недели назад, Pion тоже работает всего ничего.

— Дела пока не очень. Наверное, мало минчан знают о запуске этого ТЦ, потому и мало кто посещает. А те, кто все-таки добрался, очень удивлены, что он работает. Много площадей еще не занято, так что за день человек 10—30 проходит, — вздохнула Татьяна из Dejavu.

Островки с аксессуарами для телефонов и парфюмом грустно дрейфуют в море пустоты. Как будто уже и не ждут потенциальных клиентов.

Третий этаж не вытягивает даже фуд-корт — заведениями занято всего 30% площади.

— Minsk City Mall еще не раскрылся. Не спас ни фастфуд, ни LETOILE. Вся надежда на кинотеатр moon — он будет рядом с нами. Ремонт они, судя по наступившей тишине, уже закончили, — поделилась мыслями Марина из «Кокетки». — Конечно, благодаря вокзалу заходят пассажиры с чемоданами, гуляют, чтобы убить время. Может, что-то параллельно и купят. Но пока мы больше опираемся на свой Instagram, публикуем там товары, так что к нам заглядывают те, кто о нас знает.