Нацбанк поставил точку в истории бывшего «Абсолютбанка» 13.04.2024, 10:35

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В 2021 году банк попал под санкции США и Канады.

Национальный банк Беларуси поставил точку в истории «Абсолютбанка». Из единого регистра юрлиц исключена НКФО «ОптиКурс», в которую был преобразован подсанкционный банк в 2022 году.

«Закрытое акционерное общество «ОптиКурс» НКФО» (ЗАО «ОптиКурс» НКФО») исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 апреля 2024 г. № 117», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В 2021 году «Абсолютбанк» попал под санкции США и Канады. Банк связывали с белорусским бизнесменом Николаем Воробьем, который также оказался в санкционных списках США и Евросоюза. В 2022 году его преобразовали в «ОптиКурс», а через год новая организация стала закрывать центры банковских услуг, офис, обменные пункты. Решение о ликвидации «ОптиКурса» было принято акционерами в июле 2023 года, в августе Нацбанк отозвал у компании лицензию на банковскую деятельность.