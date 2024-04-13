закрыть
13 апреля 2024, суббота, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нацбанк поставил точку в истории бывшего «Абсолютбанка»

  • 13.04.2024, 10:35
  • 1,550
Нацбанк поставил точку в истории бывшего «Абсолютбанка»

В 2021 году банк попал под санкции США и Канады.

Национальный банк Беларуси поставил точку в истории «Абсолютбанка». Из единого регистра юрлиц исключена НКФО «ОптиКурс», в которую был преобразован подсанкционный банк в 2022 году.

«Закрытое акционерное общество «ОптиКурс» НКФО» (ЗАО «ОптиКурс» НКФО») исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 апреля 2024 г. № 117», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В 2021 году «Абсолютбанк» попал под санкции США и Канады. Банк связывали с белорусским бизнесменом Николаем Воробьем, который также оказался в санкционных списках США и Евросоюза. В 2022 году его преобразовали в «ОптиКурс», а через год новая организация стала закрывать центры банковских услуг, офис, обменные пункты. Решение о ликвидации «ОптиКурса» было принято акционерами в июле 2023 года, в августе Нацбанк отозвал у компании лицензию на банковскую деятельность.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину Владимир Цыбулько