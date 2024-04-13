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Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине

  • 13.04.2024, 11:34
  • 1,592
Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине

За сутки уничтожены больше 1000 оккупантов и 32 артсистемы.

Потери России в войне в Украине к утру среды, 13 апреля, составляют 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 452 760 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 танка, 47 ББМ и 32 артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 452 760 (+1030) человек ликвидировано;

танков – 7169 (+23) ед.;

боевых бронированных машин – 13745 (+47) ед.;

артиллерийских систем – 11518 (+32) ед.;

РСЗО – 1045 (+3) ед.;

средства ПВО – 756 (+1) ед.;

самолетов – 347 ед.;

вертолетов – 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9201 (+40) ед.;

крылатые ракеты – 2088 (+1) ед;

корабли/катера - 26 ед;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 15396 (+57) ед;

специальная техника – 1893 (+5) ед.

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