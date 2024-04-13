Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине
- 13.04.2024, 11:34
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За сутки уничтожены больше 1000 оккупантов и 32 артсистемы.
Потери России в войне в Украине к утру среды, 13 апреля, составляют 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 452 760 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 танка, 47 ББМ и 32 артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 452 760 (+1030) человек ликвидировано;
танков – 7169 (+23) ед.;
боевых бронированных машин – 13745 (+47) ед.;
артиллерийских систем – 11518 (+32) ед.;
РСЗО – 1045 (+3) ед.;
средства ПВО – 756 (+1) ед.;
самолетов – 347 ед.;
вертолетов – 325 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 9201 (+40) ед.;
крылатые ракеты – 2088 (+1) ед;
корабли/катера - 26 ед;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 15396 (+57) ед;
специальная техника – 1893 (+5) ед.