В Минске упало одно из самых больших деревьев сакуры 13.04.2024, 11:56

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Фотофакт.

С конца марта по начало мая во всем мире проходит фестиваль Ханами — праздник цветения сакуры. И в Минске есть четыре точки, где растет сакура. Но одно из самых больших деревьев сакуры в Минске, в саду Надежды на улице Притыцкого, упало, пишет «Смартпресс».

«Дерево еще живо, на нем даже есть бутоны цветков, но вряд ли его удастся сохранить», — пишет издание.

Три из четырех мест цветения сакуры в Минске бесплатны для посещения: сад Надежды на улице Притыцкого, «Парк Дружбы народов» со стороны храма и Сендайский сквер возле Музыкального театра. В Ботаническом саду сакуры уже цветут, вход платный.