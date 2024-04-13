Клуб НХЛ «Аризона» купили владельцы команды НБА 13.04.2024, 12:01

Хоккейная команда переедет в новый город в следующем сезоне.

Хоккеисты и сотрудники клуба НХЛ «Аризона Койотис» были проинформированы о том, что команда переезжает в Солт-Лейк-Сити в следующем сезоне. Об этом сообщает ESPN.

Генеральный менеджер «Койотис» Билл Армстронг встретился с игроками перед игрой с «Эдмонтон Ойлерз», чтобы подтвердить эту информацию. НХЛ сейчас работает над тем, чтобы завершить сделку по продаже клуба Райану и Эшли Смитам, владельцам команды НБА «Юта Джаз». Сумма сделки оценивается в $1,2 млрд, сообщает Sportskeeda.

Отмечается, что перед завершением сделки предстоит еще много работы, ожидается, что официально о продаже будет объявлено на следующей неделе.

«Аризона» обыграла в ночь на 13 апреля «Эдмонтон» (3:2 ОТ), но игроки не были доступны для прессы, а главный тренер Андре Туриньи заявил, что будет отвечать только на вопросы об игре.

У «Аризоны» в последние годы были проблемы со стадионом. В нынешнем сезоне команда играет на студенческой «Маллет-Арене» вместимостью 4600 человек. Владельцу «Койотис» Алексу Меруэло не удавалось договориться с властями Финикса о строительстве новой арены.

С 1979 до 1996 года клуб выступал в Виннипеге под названием «Виннипег Джетс». Потом команда переехала в Финикс и стала называться «Финикс Койотис», а в 2014 году — «Аризона Койотис».

С 2014 года команда лишь раз попала в плей-офф — в сезоне 2019/20 «Аризона» уступила в первом раунде. В нынешнем сезоне «Койотис» занимает 13-е место в Западной конференции, набрав 75 очков в 80 матчах, команда уже лишилась шансов побороться за Кубок Стэнли.